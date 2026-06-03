Fratelli d'Italia ha presentato un documento che riassume i risultati del governo sull’immigrazione. Durante una conferenza stampa alla Camera, il dipartimento immigrazione del partito ha illustrato i dati, tra cui una previsione di riduzione del 43% degli sbarchi nel 2026 rispetto all’anno precedente. Il testo, definito un “pamphlet”, evidenzia i numeri legati ai flussi migratori e alle politiche adottate.

AGI - Un " pamphlet " per presentare i risultati del governo sul tema dell' immigrazione. A elaborare il testo, al centro di una conferenza stampa di Fratelli d'Italia alla Camera, il dipartimento immigrazione del partito. Un'azione, quella dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, che secondo FdI, ha cambiato anche l'impostazione europea su un dossier che è anche continentale, oltre che nazionale. "Da quando Meloni ha detto 'proteggeremo i nostri confini' l'Europa ha cambiato rotta. In questo pamphlet ci sono tutti i provvedimenti di questo governo", ha spiegato la deputata Sara Kelany, che è responsabile immigrazione del partito, sottolineando che "non possiamo più nasconderci sotto il buonismo immigrazionista e l'Europa ce lo sta dimostrando". 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Fratelli d'Italia presenta il 'pamphlet' sull'immigrazione: "-43% sbarchi nel 2026"

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