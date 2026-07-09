Sul palco del Campidoglio, uno scrittore ha ricevuto il premio più ambito della narrativa italiana, dopo aver battuto altri due autori in una serata che ha celebrato gli 80 anni del riconoscimento. Michele Mari ha alzato il trofeo per il suo romanzo “I convitati di pietra” (Einaudi), in una cerimonia caratterizzata da polemiche e tensioni che hanno accompagnato tutta la settimana. La premiazione si è svolta davanti a pubblico e altri autori, tra cui Matteo Nucci e Bianca Pitzorno.

A lla fine è stato Michele Mari ad alzare il premio più ambito della narrativa italiana. Dopo settimane in cui, accanto ai libri, si è navigato tra polemiche e tensioni, lo scrittore conquista l’80ª edizione del Premio Strega con I convitati di pietra (Einaudi), confermando i pronostici della vigilia. Nella cornice di Piazza del Campidoglio, scelta per celebrare gli ottant’anni del riconoscimento, Mari si impone con 190 voti, lasciando a distanza Matteo Nucci, secondo con Platone. Una storia d’amore (152 voti), e Bianca Pitzorno, terza con La sonnambula (84). Libri da leggere: i 12 finalisti Premio Strega 2026 X Leggi anche › Chi era Maria Bellonci e l’affascinante storia del “suo” premio Strega Premio Strega 2026, vince Michele Mari con I convitati di pietra: di cosa parla. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sul palco del Campidoglio, lo scrittore ha brindato al successo dopo una delle edizioni più discusse degli ultimi anni. Il trionfo, davanti a Matteo Nucci e Bianca Pitzorno, nella serata degli 80 anni del riconoscimento

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