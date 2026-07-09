Michele Mari ha vinto il Premio Strega 2026 con il suo romanzo 'I convitati di pietra', pubblicato da Einaudi. Ha ottenuto 190 voti. Al secondo posto si è classificato Matteo Nucci, mentre in terza posizione si è piazzata Bianca Pitzorno. Mari ha dichiarato di essere emozionato e contento per questa vittoria. La premiazione si è svolta in una cerimonia pubblica a Roma.

Roma, 9 luglio 2026 – Michele Mari vince il Premio Strega 2026 con il romanzo 'I convitati di pietra' (Einaudi) che ha totalizzato 190 voti: “Sono emozionato e contento”. Al secondo posto Matteo Nucci con 'Platone. Una storia d'amore' (Feltrinelli), con 152 voti e al terzo Bianca Pitzorno con 'La sonnambula' (Bompiani), 84 voti. Al quarto posto Alcide Pierantozzi con 'Lo sbilico' (Einaudi), 78 voti. Quinta Teresa Ciabatti con Donnaregina (Mondadori), 75 voti e sesta Elena Rui, con 'Vedove di Camus' (L'Orma), 64 voti. Il totale dei voti espressi è 643, pari all'80,4 % degli aventi diritto. A presiedere il seggio Andrea Bajani, vincitore dell'edizione 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Michele Mari ha vinto il Premio Strega 2026: “Emozionato e contento”. Al secondo posto Matteo Nucci, terza Bianca Pitzorno

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