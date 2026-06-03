Sono sei e non 5 i libri che concorreranno all' ottantesima edizione del Premio Strega Michele Mari guida la sestina a seguire Matteo Nucci e Bianca Pitzorno Il libro vincitore sarà svelato il prossimo 8 luglio
Sono sei i libri in corsa per l’ottantesima edizione del Premio Strega, invece di cinque. Michele Mari guida la selezione, seguita da Matteo Nucci e Bianca Pitzorno. La decisione è stata annunciata all’anfiteatro romano di Benevento, rispettando le nuove regole del premio del 2026 che prevedono la presenza di almeno un editore piccolo o medio tra i finalisti. Il vincitore sarà annunciato il 8 luglio.
N on una cinquina ma una sestina quella annunciata stasera all’anfiteatro romano di Benevento, nel rispetto delle nuove regole del Premio Strega 2026 che danno spazio ad almeno un piccolo e medio editore tra i finalisti. Libri da leggere: i 12 finalisti Premio Strega 2026 X Leggi anche › Premio Strega 2026: ecco la dozzina stregata Ecco i titoli e i punteggi: I convitati di pietra di Michele Mari (Einaudi), già vincitore dello Strega Giovani, presentato da Vittorio Lingiardi. 280 voti. Platone. Una storia d’amore di Matteo Nucci (Feltrinelli) presentato da Giancarlo De Cataldo. 242 voti. La sonnambula di Bianca Pitzorno (Bompiani) presentato da Roberta Mazzanti. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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