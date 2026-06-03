Sono sei e non 5 i libri che concorreranno all' ottantesima edizione del Premio Strega Michele Mari guida la sestina a seguire Matteo Nucci e Bianca Pitzorno Il libro vincitore sarà svelato il prossimo 8 luglio

Notizia in breve

Sono sei i libri in corsa per l’ottantesima edizione del Premio Strega, invece di cinque. Michele Mari guida la selezione, seguita da Matteo Nucci e Bianca Pitzorno. La decisione è stata annunciata all’anfiteatro romano di Benevento, rispettando le nuove regole del premio del 2026 che prevedono la presenza di almeno un editore piccolo o medio tra i finalisti. Il vincitore sarà annunciato il 8 luglio.