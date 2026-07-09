La serata di beneficenza “La Gioia – Summer Edition” si è conclusa con una raccolta di 11.000 euro. L’evento si è svolto tra il Culto e Playa Luna di Varcaturo, coinvolgendo il pubblico in un'iniziativa per scopi benefici. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi presenti, che hanno contribuito alla cifra finale attraverso donazioni e attività di raccolta fondi. Nessun dettaglio è stato fornito sui destinatari o sull’utilizzo specifico dei fondi raccolti.

Grande successo per "La Gioia – Summer Edition": l'evento benefico, andato in scena ieri sera tra Culto e Playa Luna di Varcaturo, ha permesso di raccogliere 11.100 euro che saranno devoluti alla Fondazione Santobono Pausilipon di Napoli a sostegno dei piccoli pazienti. Sul palco si sono alternati artisti, comici e musicisti, tra cui Vincenzo Comunale, Federico Di Napoli, Gianluca Capozzi, Alessandro Bolide, regalando al pubblico una serata all'insegna dell'intrattenimento e della solidarietà. Nel corso della manifestazione è stato premiato anche lo scrittore Saverio Ferrara. Diversi gli sponsor e le attività imprenditoriali che hanno deciso di sostenere l'evento. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Successo per la serata di beneficenza “La gioia”: raccolti 11mila euro

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