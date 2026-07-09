Successo la serata di beneficenza La gioia | raccolti 11mila euro

La serata di beneficenza “La Gioia – Summer Edition” si è conclusa con una raccolta di 11 mila euro. L’evento si è svolto tra i locali Culto e Playa Luna, attirando numerosi partecipanti. Durante la serata sono stati organizzati spettacoli e iniziative di solidarietà. La somma raccolta sarà destinata a progetti di assistenza e sostegno. Nessun dettaglio su eventuali sponsor o organizzatori specifici.

Grande successo per "La Gioia – Summer Edition": l'evento benefico, andato in scena ieri sera tra Culto e Playa Luna, ha permesso di raccogliere 11.100 euro che saranno devoluti alla Fondazione Santobono Pausilipon a sostegno dei piccoli pazienti. Sul palco si sono alternati artisti, comici e musicisti, tra cui Vincenzo Comunale, Federico Di Napoli, Gianluca Capozzi, Alessandro Bolide, regalando al pubblico una serata all'insegna dell'intrattenimento e della solidarietà. Nel corso della manifestazione è stato premiato anche lo scrittore Saverio Ferrara. Diversi gli sponsor e le attività imprenditoriali che hanno deicso di sostenere l'evento. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Temi più discussi: Successo per la prima serata della manifestazione Estate in Consiglio 2026; Successo per la serata di solidarietà lungo il Tidone: 19mila euro per la Croce Rossa; Maranza al Colosseo, fuochi e assalto ai vigili: cosa è successo; Ultimo, lo show è un successo. L’indotto pari a circa 90 milioni di euro.

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