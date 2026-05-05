Tartufo d’Alba | 502mila euro raccolti per la beneficenza globale

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tartufo di Alba ha contribuito a raccogliere 502.000 euro destinati a progetti di beneficenza in diverse parti del mondo. I fondi sono stati raccolti durante un evento a Grinzane Cavour, coinvolgendo associazioni locali che operano in ambiti sociali e umanitari. Tra le destinazioni delle donazioni ci sono le favelas di Rio de Janeiro e altre aree svantaggiate, dove le risorse serviranno a sostenere iniziative di sviluppo e assistenza.

? Cosa scoprirai Come può un tartufo finanziare progetti nelle favelas di Rio?. Quali associazioni locali riceveranno i fondi raccolti a Grinzane Cavour?. Chi ha guidato le offerte da Hong Kong per la beneficenza?. Dove verranno utilizzati i soldi raccolti dai collezionisti di Singapore?.? In Breve Hong Kong ha donato 400mila euro per l'associazione Mother's Choice.. I fondi di Singapore sosterranno la Spca contro la crudeltà animale.. Vienna e Francoforte finanziano Acker Österreich e la Youth cup.. 37.400 euro destinati ad associazioni locali come Apea Italia e Ads Zerocento.. L’asta mondiale del tartufo bianco d’Alba ha generato una raccolta di 502 mila euro per la sua edizione 2025, coinvolgendo collezionisti e filantropi da quattro continenti diversi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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