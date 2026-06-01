‘Trofeo della solidarietà’ record di fondi raccolti | circa 25mila euro destinati alla beneficenza

La 24esima edizione del ‘Trofeo della solidarietà’ ha raccolto circa 25.000 euro, cifra record. La manifestazione si è svolta per la prima volta sul campo di Pontelagoscuro, attirando un'ampia partecipazione e creando un clima di entusiasmo. I fondi raccolti sono destinati a scopi benefici.

È andata in archivio con un incasso da record la 24esima edizione del ‘Trofeo della solidarietà’, che al debutto sul campo sportivo di Pontelagoscuro ha trovato ulteriore slancio, entusiasmo e partecipazione. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa cifra raccolta, che verrà destinata al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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