Il corpo di un uomo di 32 anni annegato nel Po è stato ritrovato a circa 4 chilometri a valle tra Suardi e Gambarana, tra le province di Pavia e Alessandria. L’uomo era scomparso martedì pomeriggio mentre faceva una nuotata con un amico. I vigili del fuoco, intervenuti lunedì mattina, hanno localizzato il corpo grazie a un elicottero che ha individuato la vittima nelle acque del fiume.

I vigili del fuoco, lunedì mattina, hanno localizzato il corpo del 32enne che martedì pomeriggio era scomparso nelle acque del Po a Suardi. L'elicottero dei pompieri l'ha individuato circa 4 chilometri più a valle tra Suardi e Gambarana, al confine tra le province di Pavia e Alessandria. Era incagliato ad un ramo semisommerso dall'acqua. Adesso dovranno iniziare le operazioni di recupero. Martedì pomeriggio il 32enne era entrato in Po per una nuotata insieme ad un amico. All'improvviso era scomparso sott'acqua e la corrente lo aveva trascinato via. L'amico aveva lanciato subito l'allarme ma per il 32enne non c'è stato niente da fare. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Suardi, ritrovato il corpo dell'uomo annegato nel Po: il 32enne era entrato nel fiume per una nuotata insieme ad un amico

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