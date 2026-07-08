Suardi stava nuotando nel fiume Po con un amico quando è stato trascinato a valle dalla corrente | disperso 30enne

Da milano.corriere.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 30 anni stava nuotando nel fiume Po insieme a un amico nel tardo pomeriggio di martedì nel comune di Suardi, in Lomellina. La corrente ha trascinato il 30enne a valle, rendendo difficile il suo recupero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non ci sono notizie sul suo ritrovamento. La zona è stata transennata per le operazioni di ricerca.

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Stava nuotando in Po con un amico quando è stato inghiottito dalla corrente che lo ha trascinato a valle. E’ successo nel tardo pomeriggio di martedì nel comune di Suardi in Lomellina. La speranza di trovare vivo un uomo di 30 anni sono praticamente inesistenti. I vigili del fuoco anche questa mattina lo hanno cercato con elicottero e sommozzatori ma non ci sono tracce del bagnante. Le ricerche proseguiranno anche nelle prossime ore: il corpo potrebbe essersi incagliato in qualche ramo sott’acqua vicino al posto dell’annegamento ma potrebbe anche essere stato trascinato a valle. Tra l’altro il Po è anche in secca per cui le ricerche non sembrano praticamente difficili. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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