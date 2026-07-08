Le ricerche di un uomo disperso nel Po tra Suardi e Gambarana sono riprese questa mattina dopo essere state interrotte durante la notte. L’uomo si era immerso nel fiume martedì sera, probabilmente per cercare sollievo dal caldo, e da allora non è stato più ritrovato. Le operazioni di ricerca coinvolgono squadre di soccorso e volontari, che cercano nel tratto di fiume interessato. Le ricerche continuano senza sosta da oltre 24 ore.

Mede (Pavia), 8 luglio 2026 – Sono riprese nelle prime ore di questa mattina le ricerche cominciate nella serata di martedì 7 luglio per un uomo che si è immerso nel Po, probabilmente per sfuggire alla calura, e di cui si sono in seguito perse le tracce. Il timore, che col passare delle ore riceve sempre più credito, è che possa essere fatalmente annegato. L’allarme è appunto scattato ieri intorno alle 7 di sera sulle rive del Po vicino a Suardi, in Lomellina, al confine tra la provincia di Pavia e quella piemontese di Alessandria. Da quanto si è appreso l'uomo, di origini cinesi, era in compagnia di un amico. https:www.ilgiorno.itlodicronacamarocchino-annegato-trebbia-marsaglia-casalpusterlengo-x1rp54ax L’amico chiama i soccorsi . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si tuffa nel Po e non riemerge: proseguono le ricerche dell’uomo finito nel fiume fra Suardi e Gambarana

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