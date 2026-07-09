Stupri in spiaggia a Rimini presto Butungu potrebbe uscire dal carcere

Tra le notti tra il 25 e il 26 agosto 2017, sulla spiaggia di Miramare a Rimini, quattro ragazzi nordafricani sono stati coinvolti in violenze che hanno coinvolto una giovane turista polacca e una transessuale peruviana. La turista è stata stuprata, mentre il suo fidanzato è stato picchiato. Nella stessa notte, la transessuale è stata violentata lungo la strada statale. Recentemente, si è aperta la possibilità che uno dei coinvolti, attualmente in carcere, possa uscire.

È stata una delle notti più buie e violente di Rimini. La notte tra il 25 e il 26 agosto del 2017, nel giro di poche ore, quattro ragazzi nordafricani stuprarono una giovane turista polacca sulla spiaggia di Miramare e picchiarono a sangue il suo fidanzato, poi violentarono sulla Statale una transessuale peruviana. Tre dei componenti del “branco“, due fratelli marocchini e un nigeriano – tutti minorenni e residenti nella provincia di Pesaro e Urbino – furono arrestati una settimana dopo. L’unico maggiorenne del gruppo, Guerlin Butungu, un congolese arrivato in Italia nel 2015 con un permesso di soggiorno per motivi umanitari, riuscì a scappare prima che la Squadra mobile della polizia di Rimini fermasse anche lui. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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