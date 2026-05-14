Cosentino potrebbe uscire dal carcere | sconto di pena per l' ex sottosegretario
L'ex sottosegretario all'Economia, già esponente di spicco di un partito di centrodestra in Campania, potrebbe uscire dal carcere di Spoleto tra alcuni mesi. Attualmente sta scontando due condanne definitive, ma una recente decisione della corte di appello di Napoli potrebbe permettere una riduzione della pena o un possibile rilascio. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario che coinvolge l'ex politico e le sue condanne passate.
Nicola Cosentino potrebbe uscire dal carcere tra qualche mese. L'ex sottosegretario all'Economia e storico esponente di Forza Italia in Campania sta scontando nel carcere di Spoleto due condanne definitive, ma una decisione della corte di appello di Napoli potrebbe aprire la strada. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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