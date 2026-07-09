Un gruppo di studenti coinvolti in un episodio di accoltellamento a Milano ha espresso rammarico, chiedendo scusa e dichiarandosi mortificato per quanto accaduto. Tuttavia, durante un’udienza, quando è stato chiesto loro di specificare il ruolo avuto nell’aggressione, tutti hanno minimizzato la propria partecipazione. L’incidente ha coinvolto un giovane ferito con un coltello, e le dichiarazioni dei ragazzi sono state contraddittorie rispetto alle prime affermazioni di pentimento.

Hanno compreso la gravità del loro gesto e hanno "chiesto scusa" dicendo di "essere mortificati", ma quando in aula è stato chiesto a ciascuno quale ruolo avesse avuto nell'accoltellamento di Davide Cavallo a Milano, tutti hanno minimizzato. Uno ha affermato di non sapere che quella sera c'era il coltello perché era "voltato", sebbene dalle chat agli atti dell'indagine risulti il contrario, l'altro ha sostenuto di aver dato "solo due lievi calci" uno dei quali non andato a segno, e l'altro ancora si è trincerato dietro a tanti "non ricordo". I tre giovani del branco che lo scorso 12 ottobre, in corso Como, hanno... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Studente accoltellato a Milano, il branco chiede scusa: "Siamo mortificati"

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