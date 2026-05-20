Nella notte del 12 ottobre 2025, in zona Corso Como a Milano, uno studente è stato accoltellato da un gruppo di giovani mentre tornava a casa. Il pubblico ministero ha richiesto una condanna di 12 e 10 anni di reclusione per due degli aggressori. In aula, l'aspirante vittima ha abbracciato gli imputati, che hanno assistito alla discussione senza reagire. Il processo prosegue con l'udienza dedicata alla discussione delle prove e delle testimonianze.

La notte del 12 ottobre 2025, in zona corso Como a Milano, Davide Simone Cavallo venne aggredito da un gruppo di giovani mentre rientrava a casa. Lo studente 22enne della Bocconi fu colpito con una coltellata durante una rapina da appena 50 euro e da allora è rimasto paralizzato. Ora, a distanza di mesi, davanti al gup Alberto Carboni si è aperto il processo con rito abbreviato nei confronti di Alessandro Chiani e Ahmed Atia, accusati di tentato omicidio. Nel corso dell’udienza, il pubblico ministero Andrea Zanoncelli ha chiesto 12 anni di reclusione per Chiani e 10 anni per Atia. La Procura contesta ai due imputati la responsabilità dell’aggressione che ha cambiato per sempre la vita del giovane universitario e della sua famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Studente accoltellato in Corso Como a Milano, il pm chiede 12 e 10 anni per gli aggressori. Lui li abbraccia in aula

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