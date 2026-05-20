Studente accoltellato in corso Como il pm chiede 12 e 10 anni di carcere per i due maggiorenni del branco

Un giovane è stato accoltellato in corso Como lo scorso 12 ottobre. Due uomini di 18 anni sono stati arrestati e accusati di tentato omicidio e rapina. Il pubblico ministero di Milano ha chiesto rispettivamente 12 anni di carcere per uno degli imputati e 10 anni per l’altro. Le indagini hanno ricostruito l’aggressione e le lesioni riportate dalla vittima, un giovane di 22 anni. La vicenda si è svolta in una strada molto frequentata della città.

Dodici e dieci anni di carcere. È questa la richiesta del pm di Milano, Andrea Zanoncelli, per i due 18enni, Alessandro Chiani e Ahmed Atia, accusati di tentato omicidio e rapina ai danni di Davide Cavallo, il 22enne aggredito lo scorso 12 ottobre in corso Como e che ha riportato una lesione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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