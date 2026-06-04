La Ruota della fortuna che non si ferma nemmeno in estate è una pessima notizia Per La Ruota stessa
Nessuna sosta per “La Ruota della Fortuna”. Il programma proseguirà spedito per tutta l’estate, così come fa da ormai un anno. Non era infatti finita ai box sotto Natale e nemmeno durante il Festival di Sanremo, con le uniche pause riguardanti qualche match di Coppa Italia che l'ammiraglia non. 🔗 Leggi su Today.it
MALORE A LA RUOTA DELLA FORTUNA, GERRY SCOTTI INTERVIENE IN DIRETTA: PAURA PER LA CONCORRENTE
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La Ruota della Fortuna non si ferma: Gerry Scotti e Samira Lui in onda per tutta l'estateIl preserale di Canale 5 continuerà a essere trasmesso durante tutta l’estate, con Gerry Scotti e Samira Lui ancora in onda.
Che noia, La Ruota della Fortuna non si fermerà nemmeno ad agosto: non sarà un po’ troppo? Pubblico in rivoltaLa Ruota della Fortuna continuerà a essere trasmessa anche ad agosto, suscitando le proteste del pubblico.
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Ascolti tv ieri, 3 giugno 2026, dalla partita Lussemburgo-Italia a Mare fuori allo scontro tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna x.com
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Ascolti Tv: Lussemburgo-Italia non infiamma l'Auditel. Bene Chi l'ha visto? La Ruota della FortunaGli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 l’amichevole di calcio Lussemburgo-Italia segnare 3.995.000 spettatori pari ... iltempo.it