La Ruota della fortuna che non si ferma nemmeno in estate è una pessima notizia Per La Ruota stessa

Nessuna sosta per “La Ruota della Fortuna”. Il programma proseguirà spedito per tutta l’estate, così come fa da ormai un anno. Non era infatti finita ai box sotto Natale e nemmeno durante il Festival di Sanremo, con le uniche pause riguardanti qualche match di Coppa Italia che l'ammiraglia non. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MALORE A LA RUOTA DELLA FORTUNA, GERRY SCOTTI INTERVIENE IN DIRETTA: PAURA PER LA CONCORRENTE

Notizie e thread social correlati

La Ruota della Fortuna non si ferma: Gerry Scotti e Samira Lui in onda per tutta l'estateIl preserale di Canale 5 continuerà a essere trasmesso durante tutta l’estate, con Gerry Scotti e Samira Lui ancora in onda.

Che noia, La Ruota della Fortuna non si fermerà nemmeno ad agosto: non sarà un po’ troppo? Pubblico in rivoltaLa Ruota della Fortuna continuerà a essere trasmessa anche ad agosto, suscitando le proteste del pubblico.

Temi più discussi: La ruota della fortuna: Jackpot: È un segreto Video; La Ruota della Fortuna, puntata surreale e Gerry Scotti sbotta: Siamo da ricovero. Ma Samira Lui è stravolta dalla campionessa; Anthea diventa campionessa della Ruota della Fortuna, Scotti: È la più giovane di sempre, ha 22 anni; La ruota della fortuna: Jackpot: Succede Oggi Video.

Ascolti tv ieri, 3 giugno 2026, dalla partita Lussemburgo-Italia a Mare fuori allo scontro tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna x.com

Ruota della Fortuna reddit

Cambia tutto alla Ruota della Fortuna: Ludovica ha vinto 25mila euro scalzando la campionessa AntheaSorpasso clamoroso nell'ultima fase di gioco: la milanese di origini abruzzesi si impone su Anthea, la giovane campionessa appassionata di uncinetto, e ... fanpage.it

Ascolti Tv: Lussemburgo-Italia non infiamma l'Auditel. Bene Chi l'ha visto? La Ruota della FortunaGli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 l’amichevole di calcio Lussemburgo-Italia segnare 3.995.000 spettatori pari ... iltempo.it