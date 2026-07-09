Strade più sicure per pedoni e auto Approvato progetto da 80mila euro

Notizia in breve

Un progetto da circa 80mila euro è stato approvato per migliorare la sicurezza degli attraversamenti stradali sull’ex SR429. L'intervento prevede interventi specifici su punti critici per ridurre i rischi per pedoni e veicoli. L’obiettivo è rendere più sicure le strade interessate, attraverso interventi di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture esistenti. La somma prevista per i lavori è di 79mila euro.