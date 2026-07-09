Strade più sicure per pedoni e auto Approvato progetto da 80mila euro
Un progetto da circa 80mila euro è stato approvato per migliorare la sicurezza degli attraversamenti stradali sull’ex SR429. L'intervento prevede interventi specifici su punti critici per ridurre i rischi per pedoni e veicoli. L’obiettivo è rendere più sicure le strade interessate, attraverso interventi di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture esistenti. La somma prevista per i lavori è di 79mila euro.
Un piano che si pone l’obiettivo di intervenire sugli attraversamenti stradali sull’ex SR429 nell’ottica del miglioramento della sicurezza stradale, per un investimento da 79mila euro. E con l’approvazione della validazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Castelfiorentino, avvenuta lo scorso 2 luglio, l’iter dell’intervento che riguarderà via Masini, nel tratto fra via Galvani e via Marconi, partendo dagli attuali tre attraversamenti pedonali, può proseguire a tutti gli effetti. Un’operazione su "un tratto stradale percorso da autoveicoli che spesso eccedono il limite di velocità presente, mettendo a repentaglio i pedoni che attraversano la strada", si legge nella relazione tecnica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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consapevolezza degli automobilisti e prevenire ulteriori incidenti. L’auspicio è che questa esperienza possa essere replicata anche in altri comuni, in Sicilia e non solo. Più attenzione alla guida può aiutare a rendere le strade più sicure per tutti, persone e ani - X x.com
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