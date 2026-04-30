Periferie | via il piano da 1 milione per strade più sicure

Un piano da un milione di euro per migliorare le strade nelle periferie è stato avviato dall’amministrazione comunale di San Cesareo. I lavori, iniziati in via Montegrappa, stanno causando disagi sia alla viabilità sia alla scuola Corridoni, a causa dei cantieri aperti. La decisione di sospendere temporaneamente il progetto è stata presa per ridurre i disagi e garantire la sicurezza delle attività scolastiche e dei residenti.

? Cosa sapere L'assessore Curzi avvia il piano da 1 milione per le strade di San Cesareo.. I cantieri in via Montegrappa causano disagi logistici e sanitari alla scuola Corridoni.. L’assessore al Decoro urbano Alessio Curzi ha dato il via operativo al piano di manutenzione stradale nelle zone periferiche, partendo dal cantiere che collega la chiesa di San Cesareo alla Croce di Sant’Elia. Dopo circa due decenni di attesa, le strade che collegano queste frazioni iniziano a subire una trasformazione profonda. Non si tratta di un semplice intervento estetico volto a coprire le crepe con un nuovo strato di bitume, ma di un progetto strutturale che mira a risolvere i problemi alla radice.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Periferie: via il piano da 1 milione per strade più sicure Notizie correlate Leggi anche: Un milione di euro sulle periferie. Ok al piano per strade e parchi Città 30: parte il piano per strade più sicure e aria pulita? Cosa sapere L'assessore Alice Moggi avvia il piano Città 30 con nuovi limiti di velocità. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Zen, scuole, sport e piazze: ecco il piano da oltre 50 milioni per cambiare il quartiere; Bastogi, via libera al piano di rilancio: approvata la mozione per trasformare il residence in edilizia pubblica; Polo Sna, inizia la ricerca della sede: via libera all’indagine di mercato; Zen Palermo: 18 milioni per rigenerazione periferie. Andare a Rogoredo per vedere come procede il piano periferieAndava a Rogoredo, cercava i suoi danée / Girava per Rogoredo e vosava come un strascée: No, no, no no, non mi lasciar, cantava Enzo Jannacci. Oggi nel vecchio quartiere operaio, di fianco alla ... ilfoglio.it Festival delle periferie, così il museo abitato apre alla città delle donneA fine maggio artiste da tutto il mondo arrivano al Maam per il Festival delle periferie. Piano di riqualificazione in vista per lo spazio nato a Roma da un’occupazione abitativa. L’idea di Giorgio de ... corriere.it Una mostra fotografica di WeWorld ribalta il racconto convenzionale delle periferie italiane: non luoghi del degrado, ma territori vivi attraversati da energie, contraddizioni e desideri. Da Milano a Cagliari, da Aversa a Cosenza, gli scatti di Alex Majoli, Arianna A - facebook.com facebook