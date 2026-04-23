Strade più sicure e stop alle barriere | torna a Bari la campagna ' Siamo tutti pedoni'

A Bari riprende la campagna di sensibilizzazione dedicata alla sicurezza stradale degli utenti vulnerabili, intitolata 'Siamo tutti pedoni'. L'iniziativa si propone di favorire strade più sicure e di eliminare le barriere che ostacolano la mobilità pedonale. La campagna prevede interventi di sensibilizzazione e misure per migliorare la vivibilità nelle aree cittadine.

Torna a Bari 'Siamo tutti pedoni', la campagna di sensibilizzazione per la sicurezza stradale degli utenti vulnerabili e per la vivibilità urbana. La manifestazione, promossa a livello nazionale dal Centro Antartide di Bologna, insieme ai sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil.🔗 Leggi su Baritoday.it

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