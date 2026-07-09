Storia, 85 anni fa iniziava la campagna di Russia

Il 9 luglio 1941, veniva formato il corpo di spedizione italiano in Russia, segnando l'inizio della campagna militare sul fronte orientale. Migliaia di giovani soldati partivano per combattere in condizioni estreme, affrontando un inverno rigido e battaglie intense. Tra il 1942 e il 1943 si verificò la ritirata dell’ARMIR, con centinaia di morti e dispersi tra le truppe italiane.

Il 9 luglio di 85 anni fa, nel 1941, si costituiva il corpo di spedizione italiano in Russia. Iniziava la campagna militare che avrebbe portato migliaia di giovani soldati a combattere e a vivere la tragica ritirata dell’ARMIR che causò centinaia di morti e dispersi tra il 1942 e il 1943. Servizio di Vincenzo Grienti RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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