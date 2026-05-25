Il patron dell'Udinese ha compiuto 85 anni, mentre il centrocampista ha firmato un rinnovo di contratto. La società ha celebrato i 32 anni in Serie A e i risultati della stagione appena conclusa. La festa si è svolta a fine campionato, senza ulteriori dettagli sui festeggiamenti. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali riguardo alle motivazioni del rinnovo o alle future strategie della squadra.

L’Udinese è in festa. E ci sono tanti motivi per sorridere a una bellissima stagione, chiusa col tanto desiderato decimo posto. Ma prima di tutto il compleanno del paron Giampaolo Pozzo che ha compiuto 85 anni. Ed è stato omaggiato da tutti: squadra, staff, dipendenti. Pozzo, emozionato e felice, ha ringraziato e in un’intervista a Tv 12, che segue quotidianamente il club, ha posto l’accento soprattutto sui 32 anni di fila dell’Udinese in serie A. "Ho tanto affetto per tutti i componenti di questa società. Fare calcio a questi livelli per così tanti anni non è facile ed è merito di tutti i dipendenti, i dirigenti, i collaboratori se siamo arrivati a 32 anni di Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Festa in casa Udinese: il patron Pozzo fa 85 anni, per Inler è tempo di rinnovo

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