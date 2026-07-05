Un’anziana di 85 anni è stata investita all’interno dell’area di servizio Autogrill Campagna Nord, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo tra Sicignano degli Alburni e Campagna, in direzione Nord. È stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un’anziana di 85 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita all’interno dell’area di servizio Autogrill Campagna Nord, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Sicignano degli Alburni e Campagna, in direzione Nord. Secondo le prime informazioni, la donna ha riportato un trauma in seguito all’investimento. Immediato l’allarme ai soccorsi, con l’intervento sul posto di un’ambulanza della Pubblica Assistenza VO.P.I., che ha prestato le prime cure alla pensionata prima del trasferimento all’ospedale di Battipaglia per gli accertamenti e le cure del caso. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti della Polizia Stradale, intervenuta per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Anziana di 85 anni investita all’Autogrill Campagna Nord: trasportata in ospedale

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