Stop treni in Calabria Salvini | cavi tranciati è terrorismo
Nuova giornata di disservizi sulla rete ferroviaria calabrese, con treni in ritardo e alcune cancellazioni. Il danno alla linea ferroviaria è stato causato dal tranciamento di cavi. Il ministro delle Infrastrutture ha definito l’accaduto come un atto di terrorismo. La situazione ha causato disagi ai pendolari e alle operazioni di trasporto nella regione. Le autorità stanno lavorando per ripristinare il servizio e accertare le responsabilità.
Nuova giornata di caos sulla rete ferroviaria: treni in ritardo ed alcune cancellazioni in Calabria a causa del danneggiamento della linea ferroviaria. Salvini spiega: cavi tranciati, è terrorismo. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Stop treni in Calabria. Salvini: cavi tranciati, è terrorismo
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