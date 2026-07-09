Stop treni in Calabria Salvini | cavi tranciati è terrorismo

Notizia in breve

Nuova giornata di disservizi sulla rete ferroviaria calabrese, con treni in ritardo e alcune cancellazioni. Il danno alla linea ferroviaria è stato causato dal tranciamento di cavi. Il ministro delle Infrastrutture ha definito l’accaduto come un atto di terrorismo. La situazione ha causato disagi ai pendolari e alle operazioni di trasporto nella regione. Le autorità stanno lavorando per ripristinare il servizio e accertare le responsabilità.