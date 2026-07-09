Sono stati rimossi i graffiti dai muri dei palazzi storici, a partire dalla biblioteca Ariostea. Le operazioni hanno coinvolto le superfici esterne, dove sono stati cancellati disegni e scritte lasciate da vandali. Le attività di pulizia sono state avviate per eliminare le bombolette e i segni di graffiti dai muri, con interventi specifici sulla facciata del palazzo del Rinascimento. Nessuna informazione su eventuali contestazioni o interventi di sicurezza.

Basta girare lo sguardo per vedere sul palazzo magari del Rinascimento quello scarabocchio rosso, magari qualche cuoricino, disegni più o meno creativi tratti magari da qualche fumetto. C’è chi la chiama arte, ma se vengono sporcati e imbrattati muri alla fine si chiama solo degrado. E i primi a puntare il dito sono proprio gli artisti, che dipinge murales per mestiere e passione a puntare il dito. E così si corre ai ripari per dare della città la più bella immagine. L‘ Amministrazione comunale di Ferrara ha dato il via proprio in questi giorni ad un ampio piano di interventi per la rimozione delle scritte frutto della mano dei vandali, scritte che sono presenti e purtroppo impresse in diversi punti del centro storico cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stop a bombolette e vandali. Via i graffiti dai muri dei palazzi. Si parte dalla biblioteca Ariostea

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