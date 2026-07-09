Martedì 14 luglio alle 21.30 si terrà un concerto nella Corte delle Sculture della Biblioteca Lazzerini di Prato. La serata vedrà protagonista Stefano Tamborrino e un’orchestra speciale, con musica e inclusione come temi principali. L’evento fa parte del cartellone di Prato Estate 2026 e si svolge in un contesto all’aperto, tra sculture e atmosfera suggestiva.

Prato, 9 luglio 2026 – Martedì 14 luglio alle 21.30, nella suggestiva Corte delle Sculture della Biblioteca Lazzerini di Prato (via Puccetti 3), il cartellone di Prato Estate 2026 ospiterà “Stefano Tamborrino – Orchestra Speciale feat. New Naif”, un concerto che rappresenta molto più di uno spettacolo musicale: è il racconto di un percorso di crescita, autonomia e inclusione che, attraverso la musica, dimostra come ogni persona possa esprimere il proprio talento. Quella del 14 luglio sarà l’unica esibizione pratese dell’Orchestra Speciale prima della tournée che porterà il gruppo a esibirsi il 26 luglio al Siena Jazz Festival e il 28 luglio al Riccione Summer Jazz, due importanti appuntamenti che testimoniano il valore artistico e umano del progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stefano Tamborrino e l’Orchestra Speciale, musica e inclusione vanno a braccetto

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