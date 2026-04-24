Calcio e lettura vanno a braccetto successo per il primo Hola Day

Il primo “Hola Day” ha riscosso successo, combinando calcio e lettura in un’unica iniziativa dedicata ai più giovani. L'evento mira a avvicinare i bambini al calcio femminile e a promuovere la lettura, dimostrando come queste passioni possano essere collegate. La giornata ha visto coinvolti numerosi partecipanti, con attività pensate per avvicinare i bambini a entrambi gli ambiti in modo divertente e coinvolgente.

Avvicinare i più piccoli al mondo del calcio femminile e alla lettura dimostrando come queste due passioni possano viaggiare insieme. Il primo Hola Day firmato Ternana Women ha fatto centro. Ai giardini di San Bernardo a Narni, 62 tra bambine e bambini delle classi terza, quarta e quinta.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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