A Laterina si svolge una giornata dedicata allo sport e ai valori che lo accompagnano, come l’inclusione e il rispetto delle regole. L’evento coinvolge diverse attività rivolte alla comunità, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su questi temi. Durante la giornata vengono organizzate iniziative sportive aperte a tutti, per favorire la partecipazione di persone di ogni età e provenienza. L’intento è di rafforzare il senso di comunità attraverso momenti di sport e socializzazione.

LATERINA Una giornata per promuovere lo sport e i valori che lo caratterizzano: dall’inclusione al rispetto delle regole. E’ l’obiettivo della terza edizione di " Sport e Comunità ", in programma dalle 14.50 di domani negli impianti sportivi di Laterina. Promossa dal Comune unico in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano, l’iniziativa coinvolge 15 realtà sportive locali e molte di volontariato della zona che incontreranno grandi e piccini per illustrare e far provare loro gratuitamente le varie discipline, danza, calcio, basket, ciclismo, atletica ed equitazione solo per citarne alcune. Una manifestazione diffusa che si svilupperà anche nell’impianto di Ponticino per le prove di tiro a volo, al Circolo tennis di Laterina, nel campo gara della Lenza Aretina per la pesca sportiva e lungo l’Arno per la camminata fino a Ponte Romito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Laterina celebra l’inclusione. Sport e comunità a braccetto

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