Una donna di 59 anni è deceduta nel reparto di Rianimazione di un ospedale di Lecce. La morte sarebbe avvenuta a seguito di un infarto, che si sarebbe verificato durante un intervento di chirurgia estetica al seno in una clinica privata di Scorrano. La paziente era stata portata in ospedale dopo il malore. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

Stefania Verardi, 59 anni, è morta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. La donna sarebbe stata colpita da un malore durante un intervento al seno in una clinica privata di medicina estetica a Scorrano, in provincia della città pugliese. Durante la procedura avrebbe avuto un arresto cardiaco. Per comprendere e chiarire le cause del decesso è stata già disposta l’autopsia. Stefania Verardi morta in ospedale a Lecce, cosa è successo L’inchiesta della Procura di Lecce L’ipotesi della reazione al farmaco Stefania Verardi morta in ospedale a Lecce, cosa è successo La donna si sarebbe sottoposta il 2 luglio a un intervento di chirurgia estetica, secondo l’Ansa, per la sostituzione delle protesi mammarie. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Stefania Verardi morta in ospedale a Lecce, infarto dopo l'intervento al seno in una clinica di Scorrano

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Lecce, va in arresto cardiaco durante l'intervento al seno in clinica: tre indagati per la morte di Stefania Verardi, aveva 59 anniTre persone sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione alla morte di una donna di 59 anni avvenuta in una clinica di Lecce.

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Arresto cardiaco durante l'intervento al seno: tre indagati per la morte di Stefania Verardi https://t.co/qq32zP4tqA x.com

Il cuore le si ferma durante intervento al seno: morta Stefania Verardi a Lecce, indagate tre personeStefania Verardi, 59 anni di Lecce, è morta dopo un arresto cardiaco durante un intervento al seno per la rimozione delle protesi in una struttura privata ... fanpage.it

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