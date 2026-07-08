Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione alla morte di una donna di 59 anni avvenuta in una clinica di Lecce. La donna è deceduta nel reparto dopo aver subito un intervento al seno per la rimozione delle protesi, durante il quale avrebbe avuto un arresto cardiaco. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni cliniche o sulle eventuali responsabilità.

Morta dopo un intervento al seno per la rimozione delle protesi. Non ce l'ha fatta Stefania Verardi, 59enne di Lecce, deceduta nel reparto di rianimazione dell'ospedale "Vito Fazzi" del capoluogo salentino, dove era ricoverata in seguito ad un arresto cardiaco avvenuto durante un intervento al seno, al quale si era sottoposta lo scorso 2 luglio in una clinica privata di medicina estetica di Scorrano per la rimozione delle protesi. La Procura di Lecce ha aperto un'inchiesta e nel registro degli indagati sono state iscritte tre persone, appartenenti al personale sanitario della clinica di Scorrano. Il decesso risale al 7 luglio. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - Lecce, va in arresto cardiaco durante l'intervento al seno in clinica: tre indagati per la morte di Stefania Verardi, aveva 59 anni

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