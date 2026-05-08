Elezioni comunali esposto sulla tassa dei rifiuti Sindaco indica risultati che non trovano riscontro negli atti

In vista delle elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio a San Cipriano d'Aversa, si sono suscitati nuovi sviluppi dopo che è stato presentato un esposto riguardante la tassa sui rifiuti. Nel documento, si contestano alcune affermazioni del sindaco, che avrebbe indicato risultati sui pagamenti che non trovano riscontro negli atti ufficiali. La vicenda ha acceso il dibattito politico nel paese.

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Si accende il clima politico in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio a San Cipriano d'Aversa. Guerino Di Bona, candidato consigliere comunale con la lista “Sanciprianesi Uniti”, ha presentato un esposto indirizzato al responsabile dell’Ufficio Tributi, al Segretario Comunale e al.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Elezioni. Esposto del candidato sindaco: "Irregolarità e uso improprio degli spazi comunali"Tensione in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 a Trentola Ducenta. Liste delle elezioni comunali a Cervia 2026: tutti i nomi a sostegno dei 4 candidati a sindacoCervia (Ravenna), 29 aprile 2026 – Cervia si sta avvicinando a uno degli appuntamenti più delicati e sentiti della sua storia recente: le elezioni... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Elezioni comunali, esposto sulla tassa dei rifiuti. Sindaco indica risultati che non trovano riscontro negli atti; Elezioni a Casalnuovo, accuse e veleni: Rischio voto di scambio; Rimossi i manifesti No moschea dagli autobus. La Lega: Andremo in tribunale; AVEZZANO: BOCCIATA INCOMPATIBILITÀ DEL BOCCIO, BASSEZZA, FLOP ESPOSTO CESAREO. IN CDX 2 ASTENUTI. Elezioni comunali, esposto sulla tassa dei rifiuti. Sindaco indica risultati che non trovano riscontro negli attiIl candidato consigliere della lista Sanciprianesi Uniti Di Bona chiede al Comune verifiche immediate sulle presunte riduzioni Tari collegate al compostaggio domestico e la censura del documento ele ... casertanews.it Elezioni a Lacco, le denunce non finiscono maiA poche settimane dalle elezioni comunali di maggio, il paese vive uno dei momenti più tesi degli ultimi anni. Liste ancora non definite, trattative che proced ... ilgolfo24.it Elezioni comunali. I giudici amministrativi di secondo grado confermano la pronuncia del Tar che aveva riammesso due liste ricusate #IoSeguoTgr facebook