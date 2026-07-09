È fissato per oggi alle 9.30 il funerale di Thomas Rannino, il diciottenne morto a seguito del tragico incidente stradale verificatosi in località Stabbia, nel Comune di Cerreto Guidi. Il rito funebre verrà eseguito in località Pieve A Ripoli, nel campino della stessa frazione, dove tutto è stato predisposto per potere effettuare il funerale. Il luogo è stato scelto per potere accogliere più persone rispetto alla chiesa, troppo piccola per potere contenere le tante persone che sono previste oggi. Si prevede infatti una forte affluenza, molti giovani pronti a condividere il dolore ed il lutto insieme e genitori e degli amici più cari. Il dolore in tutta la comunità è immenso e profondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stamattina i funerali di Thomas Rannino

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