I funerali di Alex Zanardi Stamattina

Da noinotizie.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina si sono svolti i funerali di Alex Zanardi, l'ex pilota e atleta paralimpico deceduto di recente. La cerimonia si è tenuta in una chiesa del centro cittadino, alla presenza di familiari, amici e numerosi cittadini che hanno voluto rendere omaggio alla sua memoria. La salma era accompagnata da un corteo che si è mosso lentamente tra le strade della città. La funzione religiosa è stata seguita da un momento di raccoglimento pubblico.

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