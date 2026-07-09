Alle 9.30 di questa mattina, un campo da calcio è stato allestito per i funerali di un ragazzo di 18 anni deceduto in un incidente stradale. L’incidente si è verificato tra domenica e lunedì scorsi, poco dopo mezzanotte, in località Stabbia, lungo via Francesca Sud nel comune di Cerreto Guidi. La cerimonia funebre si tiene in un’atmosfera di commozione, con la presenza di familiari e amici.

Cerreto Guidi, 9 luglio 2026 – Questa mattina con inizio alle 9.30 si terrà il funerale del giovane Thomas Rannino, deceduto a seguito del tragico incidente stradale verificatosi in località Stabbia, lungo via Francesca Sud, nel comune di Cerreto Guidi, tra domenica e lunedì scorsi, poco dopo mezzanotte. Il rito funebre verrà officiato in località Pieve a Ripoli, comune di Cerreto Guidi, nel campino della stessa frazione, dove tutto verrà predisposto per potere effettuare il funerale. Un luogo scelto anche per potere accogliere più persone: la chiesa della frazione è di dimensioni troppo piccole per potere contenere tutti. Si prevede infatti una forte affluenza di persone e di molti giovani soprattutto, che desiderano partecipare e condividere il dolore e il lutto dei genitori e degli amici più cari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ultimo saluto a Thomas Rannino, un campo da calcio per accogliere i funerali del 18enne morto con lo scooter

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