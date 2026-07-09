Il centro storico di Fucecchio si è riempito di spettatori nella serata del 9 luglio 2026, quando si è svolta una staffetta di corsa. Le competizioni hanno coinvolto numerosi team, con classifiche finali che sono state pubblicate poco dopo. La piazza principale si è riempita di persone, mentre alcune fotografie di scena mostrano atleti in movimento e pubblico che assisteva alle gare. La manifestazione ha portato sport e pubblico in strada per tutta la sera.

Fucecchio, 9 luglio 2026 – Per una sera il centro storico di Fucecchio si è trasformato in un grande stadio a cielo aperto, dove sport, spettacolo e partecipazione hanno regalato un colpo d'occhio di grande impatto. La 15ª Staffetta di Sera d'Estate ha riportato nel cuore della città uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico toscano, richiamando centinaia di atleti e un pubblico caloroso che ha gremito Piazza Montanelli e le vie del percorso. LE CLASSIFICHE Merito dell'eccellente organizzazione della Run 10K - Atletica Fucecchio e del GS Pieve a Ripoli, con il patrocinio del Comune di Fucecchio, la collaborazione del CCN Centro Commerciale Naturale e sotto l'egida della UISP, che hanno saputo confezionare una manifestazione capace di coniugare agonismo e coinvolgimento cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Staffetta di Sera d'Estate a Fucecchio: le classifiche e la fotogallery

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