Mercoledì 8 luglio 2026, si terrà la 15esima edizione della Staffetta Sera d'Estate a Fucecchio. La manifestazione coinvolge squadre di atleti che gareggiano in una corsa a staffetta durante la sera. L'evento si svolge nel centro della città e attira numerosi partecipanti e spettatori. La corsa è programmata per iniziare in serata e prosegue fino a tarda notte, offrendo uno spettacolo sportivo e aggregativo.

Fucecchio, 5 luglio 2026 – Fucecchio si prepara a vivere una delle serate più spettacolari dell'estate podistica toscana. Mercoledì 8 luglio 2026 andrà infatti in scena la 15ª Staffetta Sera d'Estate, manifestazione organizzata dalla Run 10K - Atletica Fucecchio e dal GS Pieve a Ripoli, con il patrocinio del Comune di Fucecchio, la collaborazione del CCN Centro Commerciale Naturale e sotto l'egida della UISP. Il format, ormai collaudato e particolarmente apprezzato, prevede una staffetta su tre frazioni di 2,2 chilometri lungo un circuito cittadino, con lo spettacolare cambio del testimone nella centralissima Piazza Montanelli, autentico cuore pulsante della manifestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Staffetta Sera d'Estate a Fucecchio, arriva la 15esima edizione

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