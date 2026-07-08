Podismo Fucecchio è l’ora della Staffetta

Stasera a Fucecchio si svolge la 15esima edizione della “Staffetta Sere d’Estate”, valida come Criterium Podistico Toscano. Sono 150 le squadre iscritte che prenderanno parte alla gara, che si disputa in ambito podistico e rientra nella classifica di società. La competizione prevede una serie di staffette, con partecipanti provenienti da diverse società sportive della regione. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, coinvolgendo atleti di varie età.

Sono 150 le squadre che stasera a Fucecchio si daranno battaglia nella 15esima edizione della “ Staffetta Sere d’Estate “, valida come Criterium Podistico Toscano, valido per la classifica di società. La gara odierna prevede un percorso cittadino di 2,2 chilometri, che verrà affrontato da squadre di tre staffettisti ciascuna. La prova, organizzata dalla Run 10K Atletica Fucecchio insieme al GS Pieve a Ripoli, lo scorso anno ha fatto registrare il successo dell’Atletica Livorno con Matteo Samaritani, Flavio Sorbo e Antonio Del Vecchio in un tempo complessivo di 18’33”, mentre la prova femminile era andata alla Toscana Atletica Empoli Nissan di Viola Fasano, Ofelia Biancalani e Elisa Alla, in 23’35”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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