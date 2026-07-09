Due nomi sconosciuti sono stati annunciati come prossimi protagonisti dei programmi Mediaset. Si parla di possibili cambiamenti nelle conduzioni di alcuni show, con voci di addii e nuove collaborazioni. Tra le indiscrezioni, ci sarebbero anche inserimenti di figure note nel mondo dello spettacolo e del giornalismo, pronti a entrare nel palinsesto. Non sono stati ancora confermati dettagli ufficiali o date precise.

Clamorosi addii, new entry popolarissimi, progetti importanti per provare a portare a Mediaset i vip della tv italiana, intrattenitori ma anche giornalisti. Amadeus ed Enrico Mentana su tutti. Mediaset ha svelato i palinsesti 20262027 a Cologno Monzese, nella tradizionale serata con la stampa con Pier Silvio Berlusconi e i vertici dell’azienda. La novità più significativa riguarda Rete 4, destinata a trasformarsi sempre più in una rete interamente dedicata all’informazione. Il volto simbolo del nuovo corso sarà Milo Infante, che da settembre condurrà ‘Ore 11’, nuovo programma quotidiano in onda dalle 11 alle 13 subito dopo il Tg4 delle 10.30. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Spuntano due nomi a sorpresa nel futuro di Mediaset. Clamoroso addio a “Striscia la Notizia”?

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