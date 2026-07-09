Un pesce spada di circa sei metri è stato trovato su un terrazzo. La creatura, con il rostro rivolto verso l’alto, si trovava sopra un balcone e aveva il corpo rivolto verso il mare. Non sono stati segnalati danni o ferite al pesce. La presenza dell’animale è stata segnalata alle autorità competenti, che stanno valutando le modalità di gestione dell’animale. La scoperta è avvenuta in un’area costiera.

Da lontano sembra pronto a tuffarsi oltre il balcone, con il rostro puntato al cielo e il blu dell’alto mare addosso. Invece il pesce spada di sei metri, largo ottanta centimetri e pesante sette quintali e mezzo, è ancorato alla terrazza della casa in via Mar Jonio di Bellaria di Giancarlo Russo, pasticcere bellariese classe 1947, in pensione da dieci anni e con le mani sempre in movimento. Lo ha costruito in cemento armato, tutto a mano, trasformando la sua abitazione in un piccolo fondale: conchiglie, piante marine, una murena stretta tra le fauci del gigante blu e, sotto, uno scorfano lungo quaranta centimetri. Un’opera folle e allegra, come certe idee nate in laboratorio e diventate monumenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spunta un pesce spada in terrazzo

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