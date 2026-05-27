Surfista 42enne trafitto al cuore da un pesce spada in Costa Rica gli amici | Salvo per miracolo
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Un pesce spada gli ha trafitto il cuore mentre surfava in Costa Rica, ma Fabiano Duarte Costa, brasiliano di 42 anni, è sopravvissuto. Grazie alla presenza di un medico sulla spiaggia, a un rapido intervento in elicottero e a un’operazione d’urgenza all'ospedale di San José, il suo recupero è stato straordinario. Nei prossimi giorni tornerà in Brasile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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