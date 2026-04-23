Il business del falso testamento per incassare le eredità | Questo sta morendo c' è da spanzarlo come un pesce spada

Negli ultimi tempi si sono verificati diversi casi in cui persone anziane, spesso sole e senza eredi, vengono coinvolte in truffe legate a falsi testamenti. Questi episodi mirano a ottenere indebitamente somme di denaro o beni patrimoniali di rilevante valore. Gli investigatori hanno riscontrato che alcuni soggetti cercano di eliminare o manipolare documenti testamentari per appropriarsi delle proprietà. Le autorità continuano le indagini per contrastare queste pratiche illegali e proteggere i patrimoni delle persone più vulnerabili.

Anziano, solo, senza eredi e con un patrimonio cospicuo. Potrebbe sembrare un gioco, una sorta di “Indovina chi” con l'identikit del morto perfetto. In realtà era una cinica caccia al tesoro. Dove il tesoro erano ricchi in punto di morte che non avevano fatto testamento e che per questo facevano.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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