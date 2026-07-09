Spread Btp-Bund a 80 punti base e rendimenti al 3,86% nel giorno dell’asta dei Bot

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si è attestato a 80 punti base, con i rendimenti dei titoli di Stato italiani al 3,86%. La giornata è coincisa con l’asta dei Bot, e questa cifra rappresenta un livello che si è verificato raramente negli ultimi mesi. La variazione si è verificata nel corso di un solo giorno e non si tratta di un picco isolato.

Non è stato un picco di un solo giorno quello dell’8 luglio. Ieri lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha raggiunto gli 80 punti, cifra che si è vista poche volte negli ultimi mesi. Oggi 9 luglio, in apertura, non si è verificata nessuna discesa. Differenziale fermo a una delle quote più alte del recente passato. Anche i rendimenti sono nuovamente aumentati, portandosi al 3,86% per i Btp e al 3,06% per i Bund. Non hanno aiutato le dichiarazioni di Trump ad Ankara, che hanno allo stesso tempo riacceso la guerra con l’Iran, minacciato il collasso dell’accordo commerciale con l’Ue e rimesso l’annessione della Groenlandia al centro delle discussioni internazionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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