Spread Btp-Bund a 80 punti rendimenti al 3,83% alla vigilia dell’asta dei Bot

Da quifinanza.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’apertura dei mercati dell’8 luglio, lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi ha superato gli 80 punti base, un livello che non si vedeva da settimane. I rendimenti dei Btp sono saliti al 3,83%. La soglia di 80 punti è stata raggiunta nei primi minuti di negoziazione. L’attenzione si concentra sull’asta dei Bot prevista per la giornata.

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Durante i primi minuti dell’apertura dei mercati dell’8 luglio lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha superato gli 80 punti base, come non succedeva da settimane. Hanno contribuito a questa instabilità i nuovi attacchi tra Iran e Usa in Medio Oriente e l’atteggiamento di Donald Trump al vertice Nato di Ankara. Sono aumentati molto anche i rendimenti dei titoli italiani, che hanno toccato il 3,83%, uno dei dati più alti dell’ultimo anno. Da domani inizieranno anche le aste dei titoli di Stato di luglio, con i Bot seguiti dai Btp a medio e lungo termine. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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