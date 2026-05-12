Spread Btp-Bund a 79 punti rendimenti in rialzo nel giorno dell’asta dei Bot

Da quifinanza.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi ha registrato un aumento improvviso all’apertura del 12 maggio 2026, toccando i 79 punti base. Nel corso della giornata, i rendimenti dei Btp sono saliti, in concomitanza con l’asta dei Bot, che ha visto le richieste degli investitori. La situazione riflette le tensioni sui mercati obbligazionari europei in questa data.

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Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha subito un aumento improvviso all’apertura del 12 maggio 2026. Il differenziale tra titoli italiani e tedeschi è arrivato a 79 punti base, con una crescita nettamente più alta rispetto a quella degli altri Paesi europei. I rendimenti sono però in aumento in tutto il continente a causa delle nuove dichiarazioni di Donald Trump, che fanno pensare a una possibile ripresa della fase attiva della guerra in Iran. Nel frattempo, nella giornata di oggi si svolgerà la prima asta dei titoli di Stato di maggio, che coinvolgerà due diversi Bot annuali, uno dei quali ha però una vita residua di soli due mesi....🔗 Leggi su Quifinanza.it

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