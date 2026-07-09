Italia espelle due militari russi per spionaggio Mosca | Risponderemo

Il governo italiano ha espulso due militari russi che lavoravano presso l’Ambasciata, accusati di spionaggio. La decisione è stata comunicata dal ministro degli Esteri tramite social, precisando che i militari sono stati individuati nell’ambito di un’indagine della procura di Roma. Mosca ha annunciato che risponderà alla misura. La vicenda riguarda attività di intelligence ritenute illegali sul territorio italiano.

Il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell’Ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, spiegando come i due siano stati individuati all’interno dell’inchiesta della procura di Roma come “responsabili delle attività di spionaggio”. “Il Governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma. Il segretario generale della Farnesina ha appena comunicato all’ambasciatore russo a Roma che Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov devono lasciare Roma entro 3 giorni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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