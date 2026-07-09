Il governo italiano ha espulso due militari russi per spionaggio, dando loro 72 ore per lasciare il paese. La decisione si inserisce in un quadro di tensioni tra Italia e Russia, con il governo che ha confermato l’azione senza ulteriori dettagli. La notifica è stata comunicata alle rappresentanze diplomatiche russe. La vicenda si aggiunge ad altri episodi di attività di intelligence sospette in ambito internazionale.

Un nuovo caso legato alla sicurezza nazionale riporta al centro del dibattito i rapporti tra Italia e Russia, in un contesto internazionale già caratterizzato da tensioni e confronto tra Paesi occidentali e Mosca. Le attività di intelligence e le cosiddette operazioni di influenza rappresentano da tempo uno degli aspetti più delicati delle relazioni tra Stati, con conseguenze che possono coinvolgere anche il piano diplomatico. Le decisioni di espulsione di rappresentanti stranieri costituiscono infatti uno degli strumenti più rilevanti a disposizione dei governi quando ritengono che siano stati messi in discussione interessi nazionali o principi di sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Il governo italiano espelle due militari russi per spionaggio: “Via da Roma entro tre giorni”

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Spionaggio, l'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa. Mosca: Risponderemo

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