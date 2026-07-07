Due persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del Ros con l’accusa di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. L’indagine riguarda un ex dipendente di un’agenzia di intelligence e coinvolge anche quattro militari. Secondo le autorità, le persone arrestate avrebbero fornito informazioni riservate a un agente russo in cambio di denaro. L’operazione ha portato al fermo di due soggetti, con ulteriori dettagli ancora al vaglio.

Due persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del Ros per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. ll principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottoufficiale dell'Arma dei carabinieri, è accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi, coperto da immunità diplomatica in Italia. L'uomo acquisiva informazioni attraverso sei fonti, tra cui quattro militari in servizio, tutti indagati. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Spionaggio per la Russia, due arresti a Roma: in manette ex dell'intelligence. «Informazioni in cambio soldi, anche 4 militari coinvolti»

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