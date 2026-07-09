Espulsi due militari dell' ambasciata russa per spionaggio Mosca | Risponderemo

Notizia in breve

Due militari dell’ambasciata russa sono stati espulsi con l’accusa di spionaggio, secondo quanto riferito. Mosca ha dichiarato che risponderà alle azioni intraprese. I due agenti sono sospettati di aver corrotto ex agenti italiani, come anticipato da fonti giornalistiche. La decisione è stata comunicata alle autorità italiane, senza ulteriori dettagli sulla durata o sulla natura delle accuse. Nessuna delle parti ha fornito commenti ufficiali oltre alle dichiarazioni pubbliche.