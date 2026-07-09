Espulsi due militari dell’ambasciata russa | Erano spie al soldo del Cremlino Tajani | Ingerenza inaccettabile Mosca prepara la vendetta

Il governo italiano ha espulso due militari dell’ambasciata russa, accusati di essere spie al servizio del Cremlino. La decisione è stata comunicata dal ministro degli Esteri via social media, definendo l’azione come una risposta a un’“ingerenza inaccettabile”. Mosca ha annunciato che si preparano misure di rappresaglia. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra i due paesi.

Il governo ha espulso due addetti militari dell’ambasciata russa in Italia. Ad annunciarlo, con un post sui social, è il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Secondo quanto ricostruito dalla procura di Roma, i due si sarebbero resi responsabili di attività di spionaggio per conto del Cremlino. «Il segretario generale della Farnesina ha appena comunicato all’ambasciatore russo a Roma che Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov devono lasciare Roma entro 3 giorni. Mosca continua a usare le sue armi ibride per attaccare l’Occidente e l’Italia. Un’ingerenza grave e inaccettabile per le istituzioni italiane e la sicurezza nazionale», attacca Tajani su X. 🔗 Leggi su Open.online

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