La Farnesina ha convocato l’ambasciatore russo dopo che sono state segnalate attività di spionaggio. Durante il colloquio, il rappresentante italiano ha definito tali azioni come un’ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e le istituzioni. L’ambasciatore russo ha risposto affermando che l’Italia non possiede politici della stessa levatura di Vladimir Putin.

Come riportato da una nota pubblicata alla fine del colloquio, nel corso dell’incontro Guariglia haribadito che tali azioni costituisconoun’ingerenza grave e inaccettabileper la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane. Il diplomatico ha inoltre sottolineato che il nostro Paese continuerà a contrastare con la massima determinazione ogni attività ostile condotta contro esso, in stretto coordinamento con i proprialleati Nato. Commentando sul suo canale Telegram l’espulsione dall’Italia diIvan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov(questi i nomi dei due addetti militari espulsi sopraccitati ndr), Paramonov ha postato una sua immagine davanti alla Farnesina con in mano una foto del ministro degli Affari Esteri della Federazione RussaSergej Lavrove una sua citazione:“Scusate ma parlerò imprecando“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Spionaggio russo, Farnesina convoca ambasciatore Paramonov. Lui duro: ‘Italia non ha politici della levatura di Putin’

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